Эта женщина присоединилась к музыкантам, чтобы спеть песню. История — до мурашек!

На Манхэттене было холодно, но тепло в магазине Starbucks на 51-й улице и Бродвее.

Для музыканта это самое прибыльное место в мире, как мне сказали, и, следовательно, нужно правильно подбирать свои мелодии.

Я играл на клавишных и пел для своего друга, который также добавлял ритм с арсеналом ударных инструментов. Во время нашего эмоционального исполнения «Если вы меня еще не знаете» я заметил даму, сидящую в одном из шезлонгов напротив меня. Она раскачивалась в такт и подпевала.

Когда мелодия закончилась, она подошла ко мне:

«Я извиняюсь за то, что подпеваю этой песне. Вас это не беспокоило?» — спросила она.

«Нет, — ответил я — мы любим, когда аудитория присоединяется. Хотите спеть следующую песню?»

К моей радости, она приняла мое приглашение.

«Выбирайте песню», — сказал я — какое у вас настроение петь?»

«Ну… вы знаете какие-нибудь гимны?»

Гимны? Эта женщина не знала, с кем имеет дело. Я специализируюсь на гимнах. Еще до моего рождения я ходил в церковь. Я посмотрел на нашего приглашенного певца знающим взглядом:

«Назовите хоть один.»

«О-О, я не знаю. Есть так много хороших. Выбирайте одну.»

«Хорошо», — ответил я — как насчет «His Eye is on the Sparrow»?»

Моя новая подруга молчала, отводя глаза.

Потом она снова посмотрела на меня и сказала: «Да. Давайте исполним ее»

Она медленно кивнула головой, положила кошелек, расправила куртку и повернулась лицом к центру магазина. Она начала петь.

Публика кофеманов была потрясена.

Когда была спета последняя нота, аплодисменты усилились до оглушительного рева. Смутившись, женщина попыталась крикнуть: «О, возвращайтесь к своему кофе! Я пришла сюда не для того, чтобы давать концерт! Я просто зашла сюда, чтобы что-нибудь выпить, как и вы!»

Но, овации продолжались. Я обнял своего нового друга:

«Вы, моя дорогая, сделали весь мой год! Это было прекрасно!»

«Забавно, что вы выбрали именно этот гимн, » — сказала она.

«Почему?»

Она снова заколебалась:

«Это была любимая песня моей дочери.»

Она схватила меня за руки. К этому времени аплодисменты утихли, и все было как обычно.

«Ей было 16. Она умерла от опухоли мозга на прошлой неделе.»

«С вами все будет в порядке?»

Она улыбнулась сквозь заплаканные глаза и сжала мои руки.

«Со мной все будет в порядке. Я просто должна продолжать доверять Господу и петь его песни, и все будет в порядке.»

Она взяла сумку, дала мне свою визитку, а потом исчезла.

Это просто совпадение, что мы пели именно в той кофейне в тот ноябрьский вечер? Совпадение, что эта замечательная леди просто случайно зашла в этот магазин? Совпадение, что из всех гимнов на выбор, я просто случайно выбрал тот самый гимн, который был любимым ее дочери, которая умерла всего за неделю до этого? Я отказываюсь в это верить.

Бог устраивал встречи в истории человечества с начала времен, и мне не трудно представить, что он мог бы добраться до кофейни в центре Манхэттена и превратить обычный концерт в пробуждение. Это было отличным напоминанием, что, если мы будем продолжать доверять ему и петь его песни, все будет хорошо.