На Манхэттене было холодно, но тепло в магазине Starbucks на 51-й улице и Бродвее.
Для музыканта это самое прибыльное место в мире, как мне сказали, и, следовательно, нужно правильно подбирать свои мелодии.
Я играл на клавишных и пел для своего друга, который также добавлял ритм с арсеналом ударных инструментов. Во время нашего эмоционального исполнения «Если вы меня еще не знаете» я заметил даму, сидящую в одном из шезлонгов напротив меня. Она раскачивалась в такт и подпевала.
Когда мелодия закончилась, она подошла ко мне:
«Я извиняюсь за то, что подпеваю этой песне. Вас это не беспокоило?» — спросила она.
«Нет, — ответил я — мы любим, когда аудитория присоединяется. Хотите спеть следующую песню?»
К моей радости, она приняла мое приглашение.
«Выбирайте песню», — сказал я — какое у вас настроение петь?»
«Ну… вы знаете какие-нибудь гимны?»
Гимны? Эта женщина не знала, с кем имеет дело. Я специализируюсь на гимнах. Еще до моего рождения я ходил в церковь. Я посмотрел на нашего приглашенного певца знающим взглядом:
«Назовите хоть один.»
«О-О, я не знаю. Есть так много хороших. Выбирайте одну.»
«Хорошо», — ответил я — как насчет «His Eye is on the Sparrow»?»
Моя новая подруга молчала, отводя глаза.
Потом она снова посмотрела на меня и сказала: «Да. Давайте исполним ее»
Она медленно кивнула головой, положила кошелек, расправила куртку и повернулась лицом к центру магазина. Она начала петь.
Публика кофеманов была потрясена.
Когда была спета последняя нота, аплодисменты усилились до оглушительного рева. Смутившись, женщина попыталась крикнуть: «О, возвращайтесь к своему кофе! Я пришла сюда не для того, чтобы давать концерт! Я просто зашла сюда, чтобы что-нибудь выпить, как и вы!»
Но, овации продолжались. Я обнял своего нового друга:
«Вы, моя дорогая, сделали весь мой год! Это было прекрасно!»
«Забавно, что вы выбрали именно этот гимн, » — сказала она.
«Почему?»
Она снова заколебалась:
«Это была любимая песня моей дочери.»
Она схватила меня за руки. К этому времени аплодисменты утихли, и все было как обычно.
«Ей было 16. Она умерла от опухоли мозга на прошлой неделе.»
«С вами все будет в порядке?»
Она улыбнулась сквозь заплаканные глаза и сжала мои руки.
«Со мной все будет в порядке. Я просто должна продолжать доверять Господу и петь его песни, и все будет в порядке.»
Она взяла сумку, дала мне свою визитку, а потом исчезла.
Это просто совпадение, что мы пели именно в той кофейне в тот ноябрьский вечер? Совпадение, что эта замечательная леди просто случайно зашла в этот магазин? Совпадение, что из всех гимнов на выбор, я просто случайно выбрал тот самый гимн, который был любимым ее дочери, которая умерла всего за неделю до этого? Я отказываюсь в это верить.
Бог устраивал встречи в истории человечества с начала времен, и мне не трудно представить, что он мог бы добраться до кофейни в центре Манхэттена и превратить обычный концерт в пробуждение. Это было отличным напоминанием, что, если мы будем продолжать доверять ему и петь его песни, все будет хорошо.