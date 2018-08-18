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«Проклятый год»: Илья Резник скорбит по Николаю Зиновьеву
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«Проклятый год»: Илья Резник скорбит по Николаю Зиновьеву 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Народный артист России, один из главных российских песенников Илья Резник рассказал о своих переживаниях относительно смерти Николая Зиновьева. «Это черная новость… какой-то проклятый год. Потеря такого высочайшего профессионала, как Николай Зиновьев, больно ударит по нам всем. Это замечательный и скромный поэт, который… не бил себя в грудь, а честно работал на благо поэзии и русского искусства. Мы скорбим вместе с супругой. Светлая ему память», — сказал журналистам Резник.
До этого Раймонд Паулс сообщил прессе, что работа с Николаем всегда была интересна и не давала заскучать. «Он был очень талантливым поэтом. Очень жаль, что его больше нет», — отметил Паулс.
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Пять самых крутых советских музыкальных клиповВ Советском Союзе слово «эстрада» не было ругательным. Эстрадные артисты в нашей стране становились популярными исключительно благодаря таланту, а не раскрутке. Практически все певцы и певицы, которые творили в «лёгком» жанре, имели высшее музыкальное образование. Некоторые из них были талантливыми композиторами, аранжировщиками и режиссёрами собственных выступлений и клипов. Также о кончине поэта высказался композитор Эдуард Артемьев, на чью музыку Зиновьев также писал. «Он большой поэт. У него собрание сочинений, замечательные стихи… Его песни особенно глубоки, с философским подтекстом. Большая потеря». Музыкант отметил, что у Зиновьева в последний год были трудности со здоровьем.
Напомним, советский и российский поэт, автор песенных текстов, из-под чьего пера также вышла книга со словами более чем к 200 песням. Николай Зиновьев неоднократно завоевывал премию фестиваля «Песня года». Прощание с поэтом пройдет 19 августа в Центральном доме литераторов, а похороны пройдут на Химкинском кладбище, — сообщает портал dni.ru.
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