Ещё
Агутин и Шнуров сольются в дуэте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Агутин и Шнуров сольются в дуэте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На своей странице в Instagram Леонид Агутин выложил новую фотографию, на которой снят вместе с Сергеем Шнуровым. «Репетнули с Серёгой песню. Надеюсь, лайф премьера уже не за горами», — подписал кадр музыкант. В сторис (короткие видео в инстаграм — примеч. редакции) Шнура появился короткий ролик, на котором запечатлена репетиция.
Поклонники живо откликнулись на эту новость. Большинство оказались заинтригованы, они отмечают, что музыкант выступают в разном жанре и сложно представить, что выйдет из объединения их стилей. Но, как обычно, нашлись и те, кто добавил ложку дегтя. Шнурова критикуют за то, что он скатился в попсу и в столь почтенном возрасте только и занимается тем, что разводится на публику и играет музыку для масс.
В последнее время Сергей Шнуров действительно стал ближе к народу. Он регулярно выпускает клипы, которые получают всеобщее одобрение, стал делиться в своем микроблоге деталями частной жизни и выступать на корпоративах. По слухам, его сильно изменила Матильда, с которой он вчера оформил официальный развод. Именно она поспособствовала тому, чтобы музыкант шальной жизни предпочел более размеренную, закончил с протестными выступлениями и вошел в отечественный шоу-бизнес.
Teleprogramma.pro: последние новости
Не только кино: в каких клипах снимались знаменитые актеры в начале карьеры? Земфира объявила о выпуске нового альбома после пятилетнего перерыва Леннон и Маккартни снова вместе: сыновья «битлов» сделали совместное фото
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым21
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
В Киеве открылась кофейня с обнаженными официантками1
Как выглядят изнутри достопримечательности мира
Дочери олигархов: невесты с приданым, которых еще не «расхватали»
Видео
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение