Агутин и Шнуров сольются в дуэте

На своей странице в Instagram Леонид Агутин выложил новую фотографию, на которой снят вместе с Сергеем Шнуровым. «Репетнули с Серёгой песню. Надеюсь, лайф премьера уже не за горами», — подписал кадр музыкант. В сторис (короткие видео в инстаграм — примеч. редакции) Шнура появился короткий ролик, на котором запечатлена репетиция.

Поклонники живо откликнулись на эту новость. Большинство оказались заинтригованы, они отмечают, что музыкант выступают в разном жанре и сложно представить, что выйдет из объединения их стилей. Но, как обычно, нашлись и те, кто добавил ложку дегтя. Шнурова критикуют за то, что он скатился в попсу и в столь почтенном возрасте только и занимается тем, что разводится на публику и играет музыку для масс.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 17 Авг 2018 в 10:06 PDT

В последнее время Сергей Шнуров действительно стал ближе к народу. Он регулярно выпускает клипы, которые получают всеобщее одобрение, стал делиться в своем микроблоге деталями частной жизни и выступать на корпоративах. По слухам, его сильно изменила Матильда, с которой он вчера оформил официальный развод. Именно она поспособствовала тому, чтобы музыкант шальной жизни предпочел более размеренную, закончил с протестными выступлениями и вошел в отечественный шоу-бизнес.