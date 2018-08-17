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Монеточка представила новый клип на песню «90-е»
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Монеточка представила новый клип на песню «90-е» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Новый клип певицы Монеточки на песню «90-е» первыми увидели гости кинофестиваля «Короче» в Калининграде.
Презентация клипа состоялась на торжественном открытии кинофестиваля. Он исполнен в довольно мрачных тонах на фоне петербургского пейзажа. Помимо Монеточки в клипе снялась другая современная исполнительница — Гречка, сообщает РИА Новости.
Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) стала популярной благодаря интернету, куда выкладывала свои первые музыкальные композиции. Среди публики наибольшую популярность получили ее песни «Каждый раз», «Нимфоманка», «Гоша Рубчинский». Летом 2018 года Монеточка выпустила альбом «Раскраски для взрослых». В него вошла и песня «90-е», клип на которую представлен в Калининграде.
Ранее сообщалось, что Земфира выступила с критикой в адрес поп-исполнительниц Монеточки и Гречки, которые стремительным темпом набирают популярность. Рок-певица также сравнила их внешность.
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