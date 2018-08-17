Монеточка представила новый клип на песню «90-е»

Новый клип певицы Монеточки на песню «90-е» первыми увидели гости кинофестиваля «Короче» в Калининграде.

Презентация клипа состоялась на торжественном открытии кинофестиваля. Он исполнен в довольно мрачных тонах на фоне петербургского пейзажа. Помимо Монеточки в клипе снялась другая современная исполнительница — Гречка, сообщает РИА Новости

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) стала популярной благодаря интернету, куда выкладывала свои первые музыкальные композиции. Среди публики наибольшую популярность получили ее песни «Каждый раз», «Нимфоманка», « Гоша Рубчинский ». Летом 2018 года Монеточка выпустила альбом «Раскраски для взрослых». В него вошла и песня «90-е», клип на которую представлен в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Земфира выступила с критикой в адрес поп-исполнительниц Монеточки и Гречки, которые стремительным темпом набирают популярность. Рок-певица также сравнила их внешность.