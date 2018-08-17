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«Даже мурашки побежали»: фанаты в восторге от дебютной песни звезды сериала «Деффчонки» Анастасии Денисовой
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«Даже мурашки побежали»: фанаты в восторге от дебютной песни звезды сериала «Деффчонки» Анастасии Денисовой 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Анастасия Денисова растрогала поклонников своей видеоработой.
Теперь и Анастасия Денисова начала заниматься музыкальной карьерой и выпускать клипы. Напомним, актрисы сериала «Деффчонки» уже не первый год работают в музыкальной индустрии. Так, Галина Боб уже несколько месяцев поет, а Полина Максимова активно снимается в клипах Алексея Воробьева. Вот и Денисова решила не отставать и также выпустила дебютную песню и клип. К слову, любовь к музыке у актрисы давно. В детстве она даже окончила музыкальную школу.
— анонсировала Анастасия в Instagram свою видеоработу.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Анастасия отметила, что песню «Дом» много лет назад написал ее папа. Отец актрисы умер пять лет назад. Сейчас же Денисова решила мечту за двоих и выпустить эту композицию, которая будет жить, радовать и утешать близких и родных людей. Оператором клипа стал супруг Анастасии Богдан Осыка. Поклонники в комментариях к видео пишут, что они тронуты до глубины души исполнением Анастасии и проникновенной песней.
Послушай и оцени дебютную работу актрисы и ты. Как тебе?
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Фото:Instagram
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