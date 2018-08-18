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Шер выпустила первую песню из альбома каверов ABBA
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Шер выпустила первую песню из альбома каверов ABBA 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
«Мне всегда нравилась группа ABBA, — признавалась Шер после съемок в продолжении мюзикла «Mamma Mia — 2». — Сложно сдержать восхищение, насколько это вечные песни!» В какой-то момент певица поймала себя на мысли, что композиции все время крутятся у нее в голове, и подумала, а не записать ли альбом каверов. «Вы не поверите, но исполнять эти песни самой оказалось гораздо сложнее, чем слушать, — рассказала Шер. — Впрочем, я довольна альбомом Dancing Queen, который у меня получился».
В альбом Dancing Queen, который выйдет 28 сентября, войдут 10 каверов: Dancing Queen, The Name Of The Game, SOS, Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita, Fernando, The Winner Takes It All, One Of Us, а также композиция Gimme! Gimme! Gimme!, которую уже можно послушать. На обложке альбома певица предстанет в образе блондинки и брюнетки, напомнив всем о знаменитых солистках ABBA Агнете и Анни-Фрид.
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