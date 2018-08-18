Ещё
Государственный концертный зал имени Арнольда Каца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Государственный концертный зал имени Арнольда Каца 

Ревизор.ru 51 минуту назад
Государственный концертный зал имени Арнольда Каца — был открыт в Новосибирске 11 сентября 2013 года. Зал является основной концертной и репетиционной площадкой Новосибирской филармонии, где базируется большинство филармонических коллективов.
Государственный концертный зал имени Арнольда Каца стал первой в истории Новосибирска площадкой подобной вместительности, построенной специально для концертов академической музыки.
Общая площадь Государственного концертного зала имени Арнольда Каца составляет 21,5 тысяч квадратных метров, Общая площадь фойе — 1080 кв. м., в т. ч. балкон — 115 кв. м.. Зал рассчитан на 1080 зрителей, в том числе 12 мест для людей с ограниченными возможностями. Зал оснащен первоклассной звуковой аппаратурой производства США, что значительно расширяет возможности концертной площадки. В зале работает музей имени А. М. Каца. Он открывается за час до концерта и закрывается после антракта
Ревизор.ru: последние новости
457 гитаристов в Сиднее синхронно исполнили песню AC/DC Музей Машкова подарит Волгограду ещё один "Сон в летнюю ночь" В Самаре на площади Куйбышева пройдет вечер классической музыки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зудина спасается от одиночества с Домогаровым21
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой14
Не за того приняли: памятник «Зодчие» в Петербурге оказался с ошибкой
Дочери олигархов: невесты с приданым, которых еще не «расхватали»
В Киеве открылась кофейня с обнаженными официантками4
Видео
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
02:59
Обаятельный карманник влюбил в себя девушек
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение