Государственный концертный зал имени Арнольда Каца

Государственный концертный зал имени Арнольда Каца — был открыт в Новосибирске 11 сентября 2013 года. Зал является основной концертной и репетиционной площадкой Новосибирской филармонии, где базируется большинство филармонических коллективов.

Государственный концертный зал имени Арнольда Каца стал первой в истории Новосибирска площадкой подобной вместительности, построенной специально для концертов академической музыки.

Общая площадь Государственного концертного зала имени Арнольда Каца составляет 21,5 тысяч квадратных метров, Общая площадь фойе — 1080 кв. м., в т. ч. балкон — 115 кв. м.. Зал рассчитан на 1080 зрителей, в том числе 12 мест для людей с ограниченными возможностями. Зал оснащен первоклассной звуковой аппаратурой производства США, что значительно расширяет возможности концертной площадки. В зале работает музей имени А. М. Каца. Он открывается за час до концерта и закрывается после антракта