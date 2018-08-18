«Ночные волки» устроили шоу каскадеров в Крыму

Масштабное байк-шоу проходит под Севастополем.

Мотоциклисты показали головокружительные трюки. Их сопровождали пиротехнические эффекты. Концертную площадку расположили у подножья горы Гасфорта. Зрительный зал — неограниченной вместимости. В программе — каскадеры, циркачи, певцы, военный оркестр Черноморского флота и даже симфонический — из Британии.

«Замечательная обстановка, масса эмоций, такого ни разу никогда не видел. Шоу и музыканты, и все группы — очень яркое представление. Каждый раз оно впечатляет больше и больше», — делятся впечатлениями зрители.