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«Ночные волки» устроили шоу каскадеров в Крыму
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«Ночные волки» устроили шоу каскадеров в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Масштабное байк-шоу проходит под Севастополем.
Мотоциклисты показали головокружительные трюки. Их сопровождали пиротехнические эффекты. Концертную площадку расположили у подножья горы Гасфорта. Зрительный зал — неограниченной вместимости. В программе — каскадеры, циркачи, певцы, военный оркестр Черноморского флота и даже симфонический — из Британии.
«Замечательная обстановка, масса эмоций, такого ни разу никогда не видел. Шоу и музыканты, и все группы — очень яркое представление. Каждый раз оно впечатляет больше и больше», — делятся впечатлениями зрители.
Спектакль называется «Русская мечта». Так ее представляет режиссер-постановщик Александр Залдостанов. Байк-шоу «Ночных волков» продолжат соревнования по самбо, мастер-класс от Джефа Монсона и концерт легенд русского рока.
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