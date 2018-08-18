Агутин и Шнуров готовят для поклонников «бомбу»

Еще весной представители СМИ буквально взорвали Сеть новостью о том, что Леонид Агутин Сергей Шнуров работают над совместным проектом. Хотя трудно найти наиболее непохожих друг на друга людей, оказывается, это совершенно не мешает работать вместе. А, возможно, даже, наоборот, помогает.

На страничке своего личного блога Агутин выложил снимок, на котором позирует вместе с главным хулиганом российской эстрады. Фотография звезд появилась в Instagram не просто так: музыканты таким образом по сути анонсировали свою новую работу.

«Репетнули с Серёгой песню. Надеюсь, лайф премьера уже не за горами»,

— подписал кадр Леонид.

В свою очередь Шнуров разместил в сторис своего микроблога небольшой фрагмент самой репетиции.

Поклонники музыкантов с восторгом восприняли новость и отметили, что с нетерпением ждут релиза совместной работы двух таких непохожих друг на друга музыкантов. Фанаты отмечают, что это должна быть настоящая "бомба".