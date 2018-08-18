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Саратов переехал на «Чернозём»
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Саратов переехал на «Чернозём» 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В эти дни на окраине Тамбова проходит трехдневный рок-фестиваль «Чернозём» — 17,18 и 19 августа. Как говорят сами организаторы, это #СамоеДушевноеСобытиеГода, и оно не обошло Саратов стороной. Накануне ведущие Нашего Радио в Саратове разыгрывали среди слушателей бесплатные билеты на фестиваль. Помимо наших победителей на месте проведения можно встретить и любителей музыки со всей России. Среди них жители Тулы, Петербурга, Мурманска, Уфы, Ставрополя, Севастополя, Москвы, Липецка и другие.
Первый день фестиваля уже прошёл, на сцене отыграли группы «Маша и Медведи», «По***фильмы», «Пилот», «Lumen» и «ДДТ». Во время выступления последних музыкантов произошёл инцидент. Гости пронесли запрещённые дымовые шашки, после зажжения которых многим зрителям стало плохо, в дело вмешались охранники: подносили воду людям и искали нарушителей. Для поднятия настроения и во избежании разжигания конфликта со сцены в толпу спустился солист группы ДДТ Юрий Шевчук, однако представили ЧОПа не пропустили музыканта.
Сегодня проходит второй день «Чернозема». Саратовцы вместе со всеми, напевая песни под гитару, уже с утра готовятся к концертам таких легенд русского рока, как Глеб Самойлов (хиты «Агаты Кристи» и «The MatriXX» в сопровождении симфонического оркестра») и Валерия Кипелова.
Праздник завершится завтра, 19 августа. «На десерт» оставили Найка Борзова, Noize MC и группу «Ленинград».
Подробный фотоотчет с фестиваля «Чернозём» можно будет найти уже на следующей неделе в группе НАШЕ Радио — Саратов https://vk.com/nashe_saratov в социальной сети в Вконтакте.
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