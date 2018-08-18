Филин рассказал о подготовке с Плющенко ледового шоу «Лебединое озеро»

"Это совместный проект с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Мы готовим большое шоу, это ледовый балет, который называется «Лебединой озеро»… Это специально написанная сказка для детей и семейного просмотра. Она не имеет ничего общего с классическим «Лебединым озером». Это где-то 75% музыки Чайковского и 25% — это музыка, которая будет написана и адаптирована к общей партитуре композитором Владимиром Николаевым ", — сказал Филин.

По его словам, шоу будет поставлено с живым оркестром.

"Такая интересная работа, в которой будут принимать участие не только звезды на коньках, но и фигуристы, артисты балета и цирковые артисты, жонглеры и акробаты", — отметил он.

Премьера шоу состоится в конце декабря, сообщил Филин. «И мы планируем, что будет около 20 шоу», — добавил он.

Полый текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.