«Ленинград» выпустил новый клип

Фото: Кадр из клипа "Не хочу быть москвичом"

Ролик на песню "Не хочу быть москвичом" опубликован в соцсетях и на официальном Youtube-канале коллектива.

Кажется, лидер «Ленинграда» успевает все: и разводиться, и саундтреки к блокбастерам записывать, и совместные работы в необычных дуэтах представлять. Может быть, Шнуров научился управлять временем?

Как бы то ни было, сегодня в свет вышло и новое видео коллектива, выложенное в Сеть пару часов назад и уже набравшее более 100 000 просмотров.

Сюжет незамысловат: Шнуров вместе с солистками и музыкантами группы совершают речную прогулку по Неве в Санкт-Петербурге и рассуждают, чем хорош город Петра, и почему становиться москвичом Сергей совсем не хочет.

По словам солиста «Ленинграда», в Москве не с кем выпить, а одна из солисток коллектива добавляет, что в Петербурге сосредоточена вся культура.

Посмотреть клип можно на официальном Youtube-канале группы. Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.