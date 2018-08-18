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«Ленинград» выпустил новый клип
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«Ленинград» выпустил новый клип 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Кадр из клипа "Не хочу быть москвичом"
Ролик на песню "Не хочу быть москвичом" опубликован в соцсетях и на официальном Youtube-канале коллектива.
Кажется, лидер «Ленинграда» успевает все: и разводиться, и саундтреки к блокбастерам записывать, и совместные работы в необычных дуэтах представлять. Может быть, Шнуров научился управлять временем?
Как бы то ни было, сегодня в свет вышло и новое видео коллектива, выложенное в Сеть пару часов назад и уже набравшее более 100 000 просмотров.
Сюжет незамысловат: Шнуров вместе с солистками и музыкантами группы совершают речную прогулку по Неве в Санкт-Петербурге и рассуждают, чем хорош город Петра, и почему становиться москвичом Сергей совсем не хочет.
По словам солиста «Ленинграда», в Москве не с кем выпить, а одна из солисток коллектива добавляет, что в Петербурге сосредоточена вся культура.
Посмотреть клип можно на официальном Youtube-канале группы. Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
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