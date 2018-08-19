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«Ленинград» спел про нелюбовь к Москве
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«Ленинград» спел про нелюбовь к Москве 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. В Интернете появился новый клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом». Он был опубликован на YouTube в субботу, 18 августа, и набрал уже боле 1,5 млн просмотров.
На видео коллектив плывет вместе с туристами по рекам Санкт-Петербурга на борту одного из прогулочных теплоходов. Текст песни повествует о преимуществах северной столицы перед Москвой.
В частности, Шнуров жалуется на то, что в столице ему «не с кем выпить», критикует «сломанные пятиэтажки» и отсутствие «коренных москвичек».
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