«Ленинград» спел про нелюбовь к Москве

Москва. В Интернете появился новый клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом». Он был опубликован на YouTube в субботу, 18 августа, и набрал уже боле 1,5 млн просмотров.

На видео коллектив плывет вместе с туристами по рекам Санкт-Петербурга на борту одного из прогулочных теплоходов. Текст песни повествует о преимуществах северной столицы перед Москвой.

В частности, Шнуров жалуется на то, что в столице ему «не с кем выпить», критикует «сломанные пятиэтажки» и отсутствие «коренных москвичек».