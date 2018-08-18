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«Вся культура в Питере»: группа «Ленинград» выпустила новый клип
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«Вся культура в Питере»: группа «Ленинград» выпустила новый клип 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Не хочу быть москвичом». Сергей Шнуров катается на теплоходе и поет о том, что в Москве «не с кем выпить», а вся культура — в Петербурге.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
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