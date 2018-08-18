Технология Hyundai позволяет каждому пассажиру слушать свою музыку

Во время семейных поездок, пассажирам больше не придется спорить о том, какую музыку слушать в автомобиле Hyundai.

Южнокорейский автопроизводитель только что объявил о своей технологии Separated Sound Zone (SSZ) следующего поколения, которая позволяет каждому пассажиру наслаждаться собственной музыкой без неуклюжих наушников и одновременно общаться друг с другом. Согласно заявлениям Hyundai, SSZ способна управлять акустическими полями автомобиля с помощью серии продвинутых динамиков. Они позволяют не перекрывать звуки и всем наслаждаться собственной музыкой. Также технология изолирует определенные звуки, например, от навигационной системы, от водителя и, предоставляет возможность пассажирам отвечать на телефонные звонки, не мешая остальным.

«Клиенты будут требовать все более настраиваемые варианты развлечений в своих автомобилях, в том числе технологические инновации, такие как Separated Sound System», — сказал научный сотрудник исследовательской лаборатории Hyundai. «Надеюсь, предоставляя водителям и пассажирам индивидуальные аудио-пространства, мы сможем обеспечить более удобную и развлекательную транспортную среду». Hyundai намерена внедрить технологию SSZ в течении следующих двух лет, однако еще не определила, какие модели первоначально получат систему.