В Сети появился новый клип «Ленинграда»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости . Новый клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом» появился в интернете и набрал более 180 тысяч просмотров.

На видео коллектив плывет вместе с туристами по рекам Санкт-Петербурга на борту одного из прогулочных теплоходов. Текст песни посвящен преимуществам города перед Москвой.

В частности, в песне солист Сергей Шнуров жалуется на то, что в столице ему «не с кем выпить», критикует «сломанные пятиэтажки» и отсутствие «коренных москвичек». В припеве солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Питере.

Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Самым просматриваемым видео коллектива стал ролик на песню «Экспонат».