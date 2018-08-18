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В Сети появился новый клип «Ленинграда»
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В Сети появился новый клип «Ленинграда» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новый клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом» появился в интернете и набрал более 180 тысяч просмотров.
На видео коллектив плывет вместе с туристами по рекам Санкт-Петербурга на борту одного из прогулочных теплоходов. Текст песни посвящен преимуществам города перед Москвой.
В частности, в песне солист Сергей Шнуров жалуется на то, что в столице ему «не с кем выпить», критикует «сломанные пятиэтажки» и отсутствие «коренных москвичек». В припеве солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Питере.
Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Самым просматриваемым видео коллектива стал ролик на песню «Экспонат».
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