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«Ленинград» рассказал о преимуществах Петербурга перед Москвой
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«Ленинград» рассказал о преимуществах Петербурга перед Москвой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новый клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом» появился в сети. Он опубликован на YouTube-канале группы.
В ролике музыканты плывут на туристическом теплоходе по рекам Санкт-Петербурга. Сама песня посвящена преимуществам «культурной столицы» перед Москвой. В частности, солист Сергей Шнуров жалуется на то, что в столице ему «не с кем выпить», критикует «сломанные пятиэтажки» и отсутствие «коренных москвичек», а солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Петербурге.
На момент написания новости клип собрал более 260 тысяч просмотров.
В мае «Ленинград» и певица Глюкоза выпустили анимационный клип на песню «Жу-Жу», посвященный вечно недовольным людям. Режиссером клипа выступил создатель фильма «Хардкор» Илья Найшуллер.
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