«Ленинград» рассказал о преимуществах Петербурга перед Москвой

Новый клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом» появился в сети. Он опубликован на YouTube-канале группы.

В ролике музыканты плывут на туристическом теплоходе по рекам Санкт-Петербурга. Сама песня посвящена преимуществам «культурной столицы» перед Москвой. В частности, солист Сергей Шнуров жалуется на то, что в столице ему «не с кем выпить», критикует «сломанные пятиэтажки» и отсутствие «коренных москвичек», а солистка группы Флорида Чантурия утверждает, что вся культура сосредоточена в Петербурге.

На момент написания новости клип собрал более 260 тысяч просмотров.