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Новый клип «Ленинграда» появился в Сети
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Новый клип «Ленинграда» появился в Сети 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Группа «Ленинград» выложила в Сеть новый клип на песню «Не хочу быть москвичом».
На данный момент клип набрал более 330 тыс. просмотров.
В клипе лидер группы Сергей Шнуров плывет на прогулочном катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вокруг него сидят туристы.
В песне говорится о том, что он любит «Москву не очень», там «выпить не с кем», «сломаны пятиэтажки, в моде здания другие». В припеве отмечается, что «вся культура в Питере».
Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать клип в связи с ограничениями закона «О СМИ».
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