Новый клип «Ленинграда» появился в Сети

Группа «Ленинград» выложила в Сеть новый клип на песню «Не хочу быть москвичом».

На данный момент клип набрал более 330 тыс. просмотров.

В клипе лидер группы Сергей Шнуров плывет на прогулочном катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вокруг него сидят туристы.

В песне говорится о том, что он любит «Москву не очень», там «выпить не с кем», «сломаны пятиэтажки, в моде здания другие». В припеве отмечается, что «вся культура в Питере».