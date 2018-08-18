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Алла Пугачева не оценила талант Егора Крида
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Алла Пугачева не оценила талант Егора Крида 

Popcake.tv 32 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Уже несколько лет подряд артист лейбла Black Star Егор Крид является одним из самых популярных исполнителей отечественной эстрады. Однако, о том, каким трудом Егор добивался своего статуса, знают далеко не все. В одном из своих интервью Крид признался, что его карьера не сразу пошла в гору. Однажды он даже не смог пройти отбор для участия в проекте «Фактор-А» под руководством Аллы Пугачёвой.
«Я не прошёл даже отбор на прослушивании у Аллы Пугачёвой. Уже спустя годы мы оказались в одной компании с человеком, который занимался этим проектом. Он был очень удивлён, что на меня не обратили должного внимания. Я не могу сказать, что тогда меня это как-то подстегнуло», — рассказал Егор Крид.
Егор не опустил руки и решил идти дальше.
«На тот момент у меня уже было много просмотров в Интернете, но я не знал, что с этим делать. Поставил для себя цель — если до 18 лет не подпишу контракт, то закончу с музыкой», — заявил Крид.
Видимо, судьба дала певцу ещё один шанс. Сейчас Егор изо дня в день радует поклонников своими новыми песнями и клипами. Самое интересное, что он не собирается останавливаться, музыкант хочет также попробовать себя в роли актера и бизнесмена.
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