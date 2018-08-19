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В Омске дирижер прочел стихи под Rammstein
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В Омске дирижер прочел стихи под Rammstein 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Художественный руководитель Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев удивил слушателей на музыкальном open-air. Накануне в Омске состоялся очередной музыкальный open-air, организованный Омской филармонией — «СимфоРокПарк». Фестиваль объединил выступления не только местных и иногородних исполнителей, но и музыкальные направления.
Кульминацией open-air фестиваля стал концерт Омского академического симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и дирижера Дмитрия Васильева. Они исполнили композиции Виктора Цоя, «Гражданской обороны» и Егора Летова. Прозвучали также хиты Bon Jovi, Queen, Pink Floyd, Scorpions и Rammstein.
Солист группы Цемент BanD Алексей Царев вместе с солисткой Омской филармонии Вероникой Бартеньевой исполнил песню Rammstein Sonne. Неожиданно к ним присоединился дирижер и художественный руководитель Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Он зачитал со сцены четверостишие Агнии Барто «Наша Таня громко плачет», чем удивил зрителей. Омичи поддержали его громкими аплодисментами и криками «Браво!».
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