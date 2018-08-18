«Ленинград» опубликовал клип на новую песню «Не хочу быть москвичом» 

В Сети появился новый клип музыкальной группы «Ленинград» на песню под названием «Не хочу быть москвичом». Видео опубликовано в Youtube-канале коллектива.
По сценарию клипа участники коллектива вместе с его лидером Сергеем Шнуровым и солисткой Флоридой Чантурией плывут на судне по рекам Санкт-Петербурга.
В песне поётся о преимуществах Петербурга перед Москвой.
Примерно за восемь часов с момента опубликования видео набрало почти 700 тыс. просмотров.
Ранее сообщалось, что Шнуров сочинил песню к фильму «Гоголь. Страшная месть».