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«Ленинград» опубликовал клип на новую песню «Не хочу быть москвичом»
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«Ленинград» опубликовал клип на новую песню «Не хочу быть москвичом» 

RT на русском 1 час назад
В Сети появился новый клип музыкальной группы «Ленинград» на песню под названием «Не хочу быть москвичом». Видео опубликовано в Youtube-канале коллектива.
По сценарию клипа участники коллектива вместе с его лидером Сергеем Шнуровым и солисткой Флоридой Чантурией плывут на судне по рекам Санкт-Петербурга.
В песне поётся о преимуществах Петербурга перед Москвой.
Примерно за восемь часов с момента опубликования видео набрало почти 700 тыс. просмотров.
Ранее сообщалось, что Шнуров сочинил песню к фильму «Гоголь. Страшная месть».
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