«Ленинград» опубликовал клип на новую песню «Не хочу быть москвичом»

В Сети появился новый клип музыкальной группы «Ленинград» на песню под названием «Не хочу быть москвичом». Видео опубликовано в Youtube-канале коллектива.

По сценарию клипа участники коллектива вместе с его лидером Сергеем Шнуровым и солисткой Флоридой Чантурией плывут на судне по рекам Санкт-Петербурга.

В песне поётся о преимуществах Петербурга перед Москвой.

Примерно за восемь часов с момента опубликования видео набрало почти 700 тыс. просмотров.

Ранее сообщалось, что Шнуров сочинил песню к фильму «Гоголь. Страшная месть».