Победитель «Синей птицы» покоряет «Классическое Евровидение»

Большое музыкальное событие в столице Шотландии — в Эдинбурге начинаются полуфиналы «Классического Евровидения». Свое мастерство продемонстрирует и пианист из России Иван Бессонов . 16-летний музыкант — частый гость больших сцен, выиграл всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Теперь он готовится покорить европейскую публику.

Весь без остатка отдается музыке даже на репетиции. Он и рояль единое целое, а ведь инструмент впервые увидел час назад. «Пока так получается, что у меня каждый день новый рояль, но, в принципе, быстро привыкаешь, — говорит Иван. — Здесь везде такие замечательные инструменты что буквально сразу же чувствуешь все».

Иван Бессонов артист не капризный. Вообще раскрученных поп-звезд на «Классическом Евровидении» нет. Здесь музыка, которой слова не нужны. Скрипка, саксофон, флейта, рояль. Для 18 исполнителей — конкурс, но они его предпочитают называть концертом.

"Любой конкурс — это шоу. А шоу — это не совсем искусство, — рассуждает Иван. — Никогда нельзя сказать — он сыграл лучше, а он хуже. Всегда у каждого есть что-то индивидуальное. И тут, скорее, зависит от вкуса жюри, как они чувствую музыку".

Ивана Бессонова заметили на всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», который ежегодно проходит в эфире телеканала «Россия 1». 16-летний музыкант приглянулся не только отечественным мэтрам, за пару дней в Эдинбурге он уже обратил на себя внимание местных критиков.

"Он прекрасный музыкант. Восхитительный пианист. Есть пара вещей, которые очень хорошо характеризуют музыканта: характер и темперамент. У него с этим полный порядок", — говорит Петр Манура, режиссер телеканал Би-Би-Си.

Древние стены этого красивого города нашему музыканту могут помочь, он ему не чужой. У столицы Шотландии и российской северной столицы давние культурные связи. Эдинбург и Санкт-Петербург, где вырос Иван, — города-побратимы.

Прогулка по городу намного короче репетиции. В день он минимум 6 часов за роялем, на котором потрепанные ноты, и на каждой странице его рукой пометки, как лучше играть. Что именно готовят зрителю Иван и его педагог скоро узнаем, полуфиналы «Классического Еврови