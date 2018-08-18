Ещё
Победитель «Синей птицы» покоряет «Классическое Евровидение»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Mamma Mia! 2
Комедия, Мюзикл
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Победитель «Синей птицы» покоряет «Классическое Евровидение» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Большое музыкальное событие в столице Шотландии — в Эдинбурге начинаются полуфиналы «Классического Евровидения». Свое мастерство продемонстрирует и пианист из России Иван Бессонов. 16-летний музыкант — частый гость больших сцен, выиграл всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Теперь он готовится покорить европейскую публику.
Весь без остатка отдается музыке даже на репетиции. Он и рояль единое целое, а ведь инструмент впервые увидел час назад. «Пока так получается, что у меня каждый день новый рояль, но, в принципе, быстро привыкаешь, — говорит Иван. — Здесь везде такие замечательные инструменты что буквально сразу же чувствуешь все».
Иван Бессонов артист не капризный. Вообще раскрученных поп-звезд на «Классическом Евровидении» нет. Здесь музыка, которой слова не нужны. Скрипка, саксофон, флейта, рояль. Для 18 исполнителей — конкурс, но они его предпочитают называть концертом.
"Любой конкурс — это шоу. А шоу — это не совсем искусство, — рассуждает Иван. — Никогда нельзя сказать — он сыграл лучше, а он хуже. Всегда у каждого есть что-то индивидуальное. И тут, скорее, зависит от вкуса жюри, как они чувствую музыку".
Ивана Бессонова заметили на всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», который ежегодно проходит в эфире телеканала «Россия 1». 16-летний музыкант приглянулся не только отечественным мэтрам, за пару дней в Эдинбурге он уже обратил на себя внимание местных критиков.
"Он прекрасный музыкант. Восхитительный пианист. Есть пара вещей, которые очень хорошо характеризуют музыканта: характер и темперамент. У него с этим полный порядок", — говорит Петр Манура, режиссер телеканал Би-Би-Си.
Древние стены этого красивого города нашему музыканту могут помочь, он ему не чужой. У столицы Шотландии и российской северной столицы давние культурные связи. Эдинбург и Санкт-Петербург, где вырос Иван, — города-побратимы.
Прогулка по городу намного короче репетиции. В день он минимум 6 часов за роялем, на котором потрепанные ноты, и на каждой странице его рукой пометки, как лучше играть. Что именно готовят зрителю Иван и его педагог скоро узнаем, полуфиналы «Классического Еврови
Вести.Ru: последние новости
В новом клипе "Ленинграда" Шнур раскритиковал Москву Создано приложение, позволяющее потрогать музыку На "Классическом Евровидении" Россию представит Иван Бессонов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ленинград» выпустил новый клип8
Худшие переигрывания актеров за все времена
Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой18
Культовые киногероини, влюбившие в себя мир
В Питере семь лет простоял памятник не тому человеку
Видео
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
13:07
Мадонна выложила свое выступление на Met Gala 2018
Концерты
02:49
На съемках у Рязанова расколошматили новые авто
Кино
02:57
«ЗнаТоКи» должны были уничтожить Театр на Таганке
Театры
03:58
«Последний герой» Цоя стал песочным
Концерты
02:58
Советский детектив вдохновил преступника
Кино
03:59
Британские музыканты сняли клип в Чернобыле
Концерты
04:16
Лана Дель Рей выпустила новый клип
Концерты
03:24
Пол Маккартни грубит в новой песне
Концерты
02:33
Цыгане на съемках обворовали гостиницу
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение