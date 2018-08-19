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Самые нашумевшие клипы недели: рэпер Тимати показал 4-летнюю дочь, а дуэт Artik & Asti — трагическую любовь
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Самые нашумевшие клипы недели: рэпер Тимати показал 4-летнюю дочь, а дуэт Artik & Asti — трагическую любовь 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Встречай свежую подборку самых мощных и ярких клипов этой недели! WMJ.ru подготовил для тебя премьеры от российских и зарубежных исполнителей.
По случаю своего 35-летия Тимати выпустил одноименную песню, на которую сразу представил клип. В видео появилась и 4-летняя Алиса Юнусова, дочь Тимати и Алены Шишковой. Девочка предстала в черном платье со шлейфом.
— зачитал рэпер.
Известный музыкальный дуэт Artik & Asti представил клип к новой композиции «Ангел». В центре сюжета любовная история с печальным концом. Сначала между влюбленными царит настоящая идиллия — вечерами они бродят по городу и любуются звездами, лежат на мостовой, но затем между ними происходит ссора. Режиссером клипа выступил популярный блогер из Кыргызстана Марета Келигова.
Рэпер Роман Воронин, известный под псевдонимом Рем Дигга, опубликовал на YouTube-канале новый клип, записанный на трек «Когда-нибудь». Рем Дигга наслаждается морскими пейзажами и городскими видами. Клип снимался в Ростовской области, в хуторе Мержаново. Артист повествует о жизненном пути, любви и смысле жизни.
Владикавказский дуэт MiyaGi & Эндшпиль выпустил 25-минутный документальный фильм о своем творчестве. Значительная часть хронометража посвящена музыке и коротким красивым клипам. Режиссером стал Айсултан Сеитов, снимавший клипы Скриптониту, Jah Khalib, Ивану Дорну, Noize MC с Монеточкой и многим другим артистам.
Какой клип тебе понравился больше? Делись своим мнением в комментариях!
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Текст/видео: Екатерина Худякова
Фото: кадры из клипа
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