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А вы на кого ходили? Выясняем, чей концерт в День города посетило больше екатеринбуржцев
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А вы на кого ходили? Выясняем, чей концерт в День города посетило больше екатеринбуржцев 

e1.ru 1 час назад
На День города в этом году екатеринбуржцам подарили концерты сразу нескольких звезд. Но вот беда — они были в одно время в разных частях города. Как ни хотелось послушать и «Мумий Тролля», и «Зверей», и «Ёлку», и Лободу, это было невозможно. Поэтому многим пришлось делать тяжелый выбор в пользу кого-то из артистов.
Зрителей было много на всех трёх площадках. Расскажите, а на чей концерт ходили вы? Давайте вместе узнаем, кого из этих артистов екатеринбуржцы любят больше.
Мы весь день в режиме онлайн рассказывали, как проходит праздник города. А о самых классных мероприятиях писали отдельно, например, про выставку кошек, карнавал кукол. Фото салюта, который длился 45 минут, можно посмотреть здесь, а подборку из 50 ярких кадров Дня города — здесь.
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