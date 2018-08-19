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Омский дирижер зачитал стихи Агнии Барто под Rammstein. Видео
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Омский дирижер зачитал стихи Агнии Барто под Rammstein. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Бурные овации заслужил омский дирижер Дмитрий Васильев, прочитавший детский стишок Агнии Барто во время исполнения кавера песни Sonne группы Rammstein. В Сеть видео выложили восторженные зрители.
Перформанс произошел накануне в рамках музыкального open-air «СимфоРокПарк» в Омске. Ежегодно кульминацией мероприятия становятся известные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра Омской филармонии. Помимо отечественных «Кино» и «Гражданской обороны», в программе прозвучали хиты Bon Jovi, Queen, Survivor, Pink Floyd, Europe и Scorpions.
Во время исполнения известной песни немецких рокеров Rammstein дирижер оркестра внезапно развернулся лицом к зрителям и зачитал четверостишие «Наша Таня громко плачет». Импровизированная «вставка» органично легла на музыку в стиле industrial. Публика надолго осталась под впечатлением.
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