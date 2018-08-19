Финальный аккорд: оркестры Минобороны завершили цикл концертов в парках

У стен Кремля оркестры Министерства обороны завершили цикл выступлений «Военные оркестры в парках», сообщает телеканал «МИР 24».

В Александровском саду выступили сразу три оркестра. Они сыграли композиции Баха, Чайковского, Синатры и даже джаз. Зрители с восхищением наблюдали за игрой исполнителей и дирижером. К слову, любителей музыки собралось больше сотни — и взрослые, и дети. На протяжении нескольких месяцев лучшие военные оркестры давали концерты в московских парках и скверах.

«Это нужно людям. Оказывается, это нужно. Оказывается, это традиция, память об этих концертах, которые были в свое время. Вот когда рос я, во всех парках звучала музыка», — пояснил руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов

Концерты в парках Москвы — своеобразная подготовка к фестивалю «Спасская башня». Масштабное и красочное шоу состоится уже 24 августа и продлится до 2 сентября.

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