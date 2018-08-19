Поколение «двухтысячных»: кто такая Гречка — видео

«Нулевая скорость». Если говорить о транспорте, — то это значит «стоять на месте». Если о событиях, — то это когда вы стоите, а все вокруг вас стремительно куда-то несется в дальнюю даль.

В середине 80-х «русский рок» ворвался в жизнь молодежи такими треками, как «Бездельник» и «Мои друзья идут по жизни маршем…» группы «Кино». Многие музыкальные критики тогда плевались: мол, примитивная мелодия, слишком бытовые тексты, «песни акына» и т.д.

Но молодежь чихать хотела на злобу официоза… И слушала Цоя.

О чем это я?

Случайно в Сети услышал песню исполнительницы под прозвищем «Гречка». «Погулгил» и узнал, что девушке в этом году исполнилось 18 лет. То есть она — представитель «поколения нулевых». Признаюсь, послушав несколько треков, я испытал «культурный шок».

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Да, примитивная мелодия, слишком бытовые тексты. Но в этих «песнях акына» я слышу голос этого самого «поколения нулевых». Это что-то вроде откровения в духе «Бездельника» Цоя. Или Smells Like Teen Spirit Курта Кобейна . Или «Снег» Земфиры, которая, кстати говоря, набросилась в соцсетях с критикой на Гречку, обвинив ее в бездарности. Но именно этот «локальный конфликт»я расцениваю как один из элементов раскрутки новой «звездочки» на эстраде. Сгорит, не сгорит — это другой вопрос (шоу-бизнес жесток и циничен). Но сейчас ее песни плотно засели «занозой» в сердцах молодых слушателей.

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Кто же такая «Гречка»? Её настоящее имя Анастасия Иванова . Она родилась 1 марта 2000 года в небольшом городе Кингисепп Ленинградской области. В двенадцать лет мама купила девочке гитару. Через несколько лет она начала играть и петь на улице в родном городе, в том числе исполняя каверы фрик-группы " Валентин Стрыкало ". В начале нынешнего года на сайте Афиша Daily Гречку назвали «музыкальным открытием 2018-го». А с весны у нее уже плотный гастрольный график.

"Да ну, вторично все, на «Нирвану» или на Боба Марли смахивает", — обязательно кто-то скажет, послушав песни Гречки.

"Да ерунда, вторично все. На The Cure смахивает", — говорили про группу «Кино» в свое время. «Не музыка, а рев мопеда без глушителя», — говорили про Nirvana.

Не хочу сравнивать Гречку с этими легендарными рок-командами. Гречка — не моя музыка. У «русского рока», который я люблю, богатые традиции иносказания, глубокая поэзия. Но «нулевая скорость» не дает мне расслабиться: я осознаю, что Гречка — это не рок, не поэзия, не шоу, и даже не андеграунд, а «стоп-кадр» нынешнего времени.

Рекомендую послушать эти истории, рассказанные под гитару, тем родителям, у которых дети из «поколения двухтысячных». Чтобы понять, какие «революции» происходят в их голове.

Откровения Гречки вас обязательно шокируют. Поэтому — крепитесь! Может быть, многие из вас вспомнят, сколько времени вы уделяли своему чаду? Когда в последний раз интересовались его проблемами? Против чего он «бунтует»?

Послушайте «через не могу» и поймете: он хочет перестать быть ребенком. Примите это как данность, потому что ваш ребенок уже вырос! А вы ему нужны были тогда, раньше. И вы ему нужны сейчас. И завтра…

"Гречки" приходят и уходят, а время не возвращается.

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