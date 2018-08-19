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Дрейк отказался записать альбом с Ники Минаж?
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Дрейк отказался записать альбом с Ники Минаж? 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Ники Минаж (Nicki Minaj) расскзала журналистам, что свой новый альбом «Queen» должен был быть коллаборацией с Дрейком (Drake), но оба музыканта не смогли уложиться в срок и встретиться для записи до назначенного дедлайна.
«Мы с Дрейком работали кое над чем, но я не хотела менять дату выхода альбома, — рассказала Ники. — За два дня до релиза мы ходили вокруг да около. Да что там! Даже за 12 часов до выхода альбома мы все еще метались туда-сюда».
К сожалению, во время записи альбома Дрейк был занят подготовкой к своему туру «Aubrey & the Three Migos», который стартовал 12 августа.
«Дрейк пришел ко мне в студию, и мы начали работать над тем, что любим больше всего на свете, — поделилась с журналистами Ники. — Но он был занят подготовкой к своему шоу. Я как артист всегда пытаюсь поставить себя на место другого артиста и не вести себя эгоистично».
Некоторые поклонники все же предположили, что Ники и Дрейк записывают совместный трек, когда в Instagram девушки появилось видео, где они весело проводят время, подшучивая друг над другом. Но их ожидания не оправдались. A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Aug 2, 2018 at 3:17pm PDT При этом Ники поспешила заявить, что коллаборация с другими артистами для нее — это не способ пиара.
«Я твердо стою на ногах. Я всегда говорю себе: ‘Оника, когда ты выпускаешь свои микстейпы, за ними нет никого с мировым именем'», — гордо заявила журналистам певица.
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