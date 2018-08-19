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Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Никита Рогозин: Умею петь, о чем принято молчать
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Финалист «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Никита Рогозин: Умею петь, о чем принято молчать 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Финалист конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» рассказал НСН, как сумел совместить в музыке две противоположные сферы: науку и творчество.
НСН рассказывает о десяти финалистах Всероссийского конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Томич Никита Рогозин, чьим творчеством заинтересовались сразу несколько продюсеров, запомнился глубокими вдумчивыми текстами.
Свой главный жизненный принцип — «говорить стоит о том, о чем стоит молчать» — 22-летний музыкант из Томска Никита Рогозин решил воплотить и на сцене.
Свою первую песню он написал в 16 лет. В 2014 году он переехал из родного Томска в Санкт-Петербург, где собрал группу «Ледоход», и с которой записал первый альбом «Чёрная речка».
В 2016-м году Рогозин уже с новым коллективом записал второй альбом «Молчанка», а также организовал «Концерт в парадной». Презентацию он устроил в культовой мастерской одного из отцов-основателей творческого движения «Митьки», художника, режиссера и сценариста — Виктора Тихомирова.
В 2017 году, вдохновившись лекцией по литературе своего учителя, доцента Владимира Шацева, Никита собрал новый коллектив и приступил к аранжировке поэмы Александра Блока «Двенадцать».
Первыми зрителями и слушателями лекции-спектакля стали питерские школьники и читатели городских библиотек.
Полноценная премьера спектакля состоялась на сцене Музея Ф. М Достоевского. Постановка настолько понравилась профессионалам, что Никиту пригласили выступить на «Ночи музеев» в музей-квартиру А. А Блока.
В итоге Рогозин готов в ближайшее время представить уникальный проект «Диалог академического и творческого как новый способ освоения и создания культурного текста».
Как признается музыкант, то его главная цель — взаимообогащение двух, на первый взгляд враждебных, областей человеческой деятельности — академической (научной) и творческой.
Финальный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пройдет с 1 по 10 ноября. Жюри назовет троих победителей, для которых откроются новые возможности по раскрутке своих команд.
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