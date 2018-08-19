Кто флиртует с Джином из BTS?

Нет сомнений в том, что после релиза альбома «Love Yourself: Tear» BTS завоевали признание и любовь мирового зрителя. А заодно и внимание тысяч девушек по всему миру. Девушек, мечтающих сходить на свидание с кем-нибудь из парней.

Особое внимание девушек привлек Джин (Jin). И, возможно, одной из поклонниц удалось проложить свой путь в личную жизнь музыканта. По крайней мере, так думали некоторые ARMY, когда узнали, что Джин получает милые сообщения от какой-то незнакомки.

«Незнакомкой» оказалась певица Солби (Solbi). Девушка просто хотела поздравить Джина с успешным выходом альбома. Когда «Love Yourself: Tear» занял 1 место в чарте Billboard 200, Солби написала в своем Instagram:

«Я так горжусь своим СокДжином».

Тогда, в мае 2018 года, поклонники судорожно гадали, связывает ли Солби и Джина нечто большее, чем просто дружба, Но с момента публикации сообщения прошло почти два месяца, на подходе следующий альбом BTS, и пока все это напоминает лишь непроверенные слухи.

Большинство фанатов считают, что Солби и Джин — просто хорошие друзья. Да и как известно, у парней нет времени на личную жизнь.