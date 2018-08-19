Программа «Военные оркестры в парках» завершилась концертом в Александровском саду

На закрытии программы выступили оркестры Министерства обороны, Почётного караула и Военно-морского флота, а также танцевальные пары, участники проекта «Московское долголетие», рассказал «ТВ Центр».

Целое лето жители и гости столицы могли слушать популярные композиции разных жанров — от классики до рока — в исполнении лучших коллективов из разных уголков мира. Цикл концертов предварял международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Он будет проходить на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.