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В Москве завершился сезон Программы «Военные оркестры в парках» — 2018
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В Москве завершился сезон Программы «Военные оркестры в парках» — 2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В самом центре столицы на закрытии Программы «Военные оркестры в парках» звучала музыка сразу трёх военных оркестров — участников летних концертов духовой музыки в скверах, садах и парках столицы.
Сразу на двух площадках — у Грота в Александровском саду и памятника полководцу Георгию Жукову — встретили москвичей и многочисленных гостей города Центральный военный оркестр Минобороны России и Военный образцовый оркестр Почётного караула.
В этот солнечный день гости концертов под открытым небом могли услышать любимые многими произведения — от вальса «Амурские волны» и марша «Маршал Жуков» до захватывающей «Кадрили» и народных «Валенок», а также мелодии довоенных лет и гимн самому лучшему городу на Земле — Москве.
К празднику также присоединился ещё один военно-музыкальный коллектив — Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России.
Музыканты встретились в Александровском саду у Грота, образовав сводный оркестр. Военные порадовали многочисленных зрителей великолепными произведениями, среди которых патриотическая песня «Славься» на музыку Михаила Глинки из заключительной сцены оперы «Иван Сусанин» и известный военный марш «Мы — армия народа». В заключение, под несмолкаемые аплодисменты зрителей, сводный оркестр сыграл знаменитый марш Василия Агапкина «Прощание славянки».
Но на этом выступление оркестровых коллективов не закончилось — концертную программу продолжил Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России.
В исполнении солистов оркестра прозвучали песни «Тихий океан», «Синее море» и другие композиции, а закончился вечер песней Александры Пахмутовой «Русский вальс».
Впервые Программа «Военные оркестры в парках» была реализована в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных музыкантов настолько понравились москвичам и гостям столицы, что было принято решение сделать её ежегодной. В нынешнем году Программа охватила 13 зелёных площадок.
Программа «Военные оркестры в парках» — это красивый и мелодичный пролог грандиозного музыкального шоу 2018 года — Фестиваля «Спасская башня», который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
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