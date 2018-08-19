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На площади Куйбышева пройдет концерт классической музыки
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На площади Куйбышева пройдет концерт классической музыки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Театр открывает свои двери для зрителей
Жителей и гостей Самары приглашают вечером в воскресенье, 19 августа, на площадь Куйбышева. В 18:00 здесь начнется концерт классической музыки.
— Он приурочен к открытию 88-го театрального сезона. Музыканты выступят перед центральным входом в театр. — сообщают организаторы.
В программе — выступления ведущих солистов оперного — Ирины Янцевой, Натальи Бондаревой, Натальи Дикусаровой, Андрея Антонова, Георгия Цветкова. Они исполнят арии, дуэты и песни из популярных произведений Штрауса, Кальмана, Легара, Бизе и других композиторов.
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