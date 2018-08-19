На площади Куйбышева пройдет концерт классической музыки

Театр открывает свои двери для зрителей

Жителей и гостей Самары приглашают вечером в воскресенье, 19 августа, на площадь Куйбышева. В 18:00 здесь начнется концерт классической музыки.

— Он приурочен к открытию 88-го театрального сезона. Музыканты выступят перед центральным входом в театр. — сообщают организаторы.