Шинода о будущем Linkin Park и отношении к России

Накануне приезда в Россию музыкант дал интервью «Ленте.ру»

В первом десятилетии 2000-х в мире рок музыки не существовало группы, равной по популярности Linkin Park. Их дебютный альбом Hybrid Theory (2000) был продан невероятным тиражом — более 30 миллионов экземпляров. А суммарный тираж всех альбомов давно уже перевалил за 100 миллионов. Группа собрала едва ли не все возможные музыкальные награды, билеты на их концерты распродавались на год вперед, а многомиллионная армия поклонников непрерывно росла. И вдруг, всего за неделю до начала нового мирового тура, мир потрясло ужасное событие: вокалист и фронтмен группы Честер Беннингтон покончил с собой.

По странному стечению обстоятельств (или предумышленно?), случилось это 20 июля 2017 года — в день рождения Криса Корнелла , фронтмена группы Soundgardren и близкого друга Честера, который покончил с собой двумя месяцами ранее. Произошедшее стало шоком для всех, кто знал Честера, а также для миллионов поклонников группы.

Прошел год, но вопросы, почему Честер Беннингтон покончил с собой и что будет с Linkin Park, все так же актуальны. Поэтому первый вопрос я задал Майку Шиноде именно об этом.

«Лента.ру»: Каково будущее Linkin Park в связи со смертью вокалиста и фронтмена группы Честера Беннингтона?

Майкл начал было отвечать, что участники группы постоянно встречаются, но обычно говорят не о группе или о том, как бы сделать новый альбом, а о жизни, своих семьях, о том, что они по-прежнему любят друг друга, сам же он склонен думать, что эти отношения следовало бы сохранить… Но тут в разговор резко вмешалась женщина, представляющая интересы то ли звукозаписывающей компании (Warner Bros.), то ли самой группы, и настоятельно попросила эту тему больше не поднимать:

— Скоро будет официальное заявление — и вы все узнаете, а пока давайте не будем обсуждать этот вопрос иначе интервью не состоится.

Добрая женщина была явно не склонна к шуткам, и я решил временно перейти на более безопасную территорию.

Ваша последняя работа Post Traumatic вначале вышла как мини-альбом и содержал всего три песни, но затем вы решили сделать полноценный альбом из 16 песен. Расскажите, как вы работали над ним.

Майк Шинода: После смерти Честера я несколько недель вообще не выходил из дома. Чувствовал себя потерянным, боялся слушать песни Linkin Park, боялся войти в студию, не мог рисовать… В какой-то момент я подумал, что уже никогда не смогу вернуться к нормальной работе. Это был очень тяжелый период в жизни. Я прошел все пять стадий горя и тьмы, о которых говорят люди: отрицание, гнев, осознание, депрессия, принятие. Но это не были последовательные этапы, они происходили в случайном порядке, как отливы и приливы.

В начале года я записал три песни в память о Чесе. Это стало моим посланием ему. Песни получились очень мрачными, но такое у меня было тогда настроение. Я решил взять паузу, и постепенно мое отношение к этой работе стало меняться — от темного к чему-то более оптимистическому. Музыка вернула меня к жизни, сделала ее проще. В моей жизни стало меньше плохих дней. Вторая часть альбома, начиная с песни Crossing The Line, — это уже не отчаяние утраты, а светлая память о человеке, которого я любил.

Почему вы решили выпустить Post Traumatic как сольный альбом Майка Шиноды, а не в рамках уже существующего у вас проекта Fort Minor?

Было две причины. Во-первых, я выпустил этот материал под своим именем, потому что это очень личная работа, это мое автобиографическое путешествие из тьмы куда-то еще, и именно это я хотел подчеркнуть. А во-вторых, с музыкальной точки зрения Post Traumatic очень отличается от того, что я делал раньше в рамках Fort Minor.

Как другие участники Linkin Park отнеслись к вашему решению выпустить сольный альбом?

Я очень нервничал, не знал, как сказать им об этом и как они на это отреагируют. Потом решился и сыграл им кое-что из материала. Они меня поддержали больше, чем я ожидал. Я почувствовал, что они действительно меня поддерживают, а не соглашаются из вежливости. Вообще-то у нас в группе не принято критиковать друг друга. Единственный человек, который мог сказать что-то неприятное тебе в лицо, был Честер. Но в этом случае, я уверен, ребята говорили то, что думают на самом деле. Это была честная и позитивная реакция. Той ночью я впервые за долгое время спал хорошо.

У вас японские корни. Это как-то проявляется в вашем характере или творчестве?

Это интересный вопрос. Я об этом много думал, но ответить мне очень непросто. До того как я в первый раз приехал в Японию вместе с Linkin Park, я много читал об этой стране, смотрел разные фильмы, но все оказалось совсем не так, как я себе представлял.

Первое, что поразило меня, когда я сошел с самолета в аэропорту, был запах. Там пахло точно так, как в доме моего дедушки. Это было удивительно. А когда я дал человеку свою визитную карточку, он взял ее двумя руками и поклонился. В Америке визитку берут одной рукой. И было много всего такого, чего я не знал, потому что американские японцы во втором-третьем поколении уже совсем не такие, как японские. У нас совсем другие привычки, но мы остаемся очень трудолюбивыми. Мой отец всегда упорно работал, и я перенял от него эту особенность. И еще у меня более абстрактное мышление, особенно это видно в моих рисунках. Думаю, это тоже благодаря моему происхождению.

Извините, но я не могу не спросить о том, что произошло с вашим другом и участником Linkin Park Честером Беннингтоном. Сейчас, когда со времени его самоубийства прошел уже год, а вы наверняка много думали об этом, можете ли вы сказать, что этой трагедии предшествовали какие-то знаки, предчувствие беды?

Каждому из нас хотелось бы отмотать время назад и сделать что-то, чего ты не сделал тогда. Я думаю, все мы знали, что у Чеса бывали темные периоды в жизни, он часто думал о смерти. Эти темные места проявлялись в его работе — в частности, в текстах. Мы много работали вместе, и я хорошо его знал. Я помогал ему рассказывать истории, которые нередко меня пугали. Наверное, это и было предчувствие беды. Сейчас я понимаю, что должен был сделать больше. Помочь ему выйти из тьмы на свет…

Майк сделал паузу и хотел сказать что-то еще, но тут в разговор снова вмешалась «ангел-хранительница» и настоятельно попросила меня больше вопросов о смерти Честера не задавать. Я согласился, но рассказал Майку, что у нас в России с некоторых пор СМИ вообще запрещено поднимать тему самоубийств. Например, нельзя указывать в публикациях, как именно человек покончил с собой, потому что российские чиновники считают, что это может спровоцировать других людей на подобный поступок… Я не думаю, что это правильный подход. Если замалчивать проблему, игнорировать ее, она от этого меньше не станет. Люди должны знать, какой ужас пережил самоубийца, как ему было больно и страшно… И какую тьму он оставил после себя.

Давайте сменим тему. Расскажите о предстоящих концертах в России и о вашей группе…

Я очень благодарен за возможность выступить у вас в стране. А о группе рассказать особенно нечего, фактически это шоу одного человека. Сейчас мне спокойнее выступать одному. Это определенный вызов, который я взял на себя и пока его держусь.

Какие вещи вы будете играть в Санкт-Петербурге и Москве. Это будет все еще «путешествие из горя и тьмы» (journey out of grief and darkness), как вы однажды охарактеризовали Post Traumatic Tour, или все уже не так темно и мрачно?

В стандартном сет-листе 19 песен: девять — с альбома Post Traumatic, шесть — из репертуара Linkin Park и четыре — из Fort Minor. И в целом все уже далеко не так мрачно, как было в начале тура. Время лечит даже самые болезненные раны.

Вы уже приезжали в нашу страну в составе группы Linkin Park. Как бы вы описали Россию в трех словах?

Нужно подумать… Значит так: самобытная, творческая, уникальная (original, creative, unique). Нет, последовательность должна быть другой: уникальная, творческая, самобытная. Так будет правильнее.

И последний вопрос. Я уже задавал его Элису Куперу, Оззи Осборну , Нику Кейву и другим музыкантам. Верите ли вы в бога, в рай и ад и в жизнь после смерти?

(Майк смеется) Очень неожиданный вопрос. Мне его еще никто не задавал. Пожалуй, я не буду на него отвечать, это очень личная тема. Извините, но я не готов об этом говорить.