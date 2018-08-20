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Премьера оперы «Царская невеста» пройдет на Приморской сцене Мариинки во время ВЭФ
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Премьера оперы «Царская невеста» пройдет на Приморской сцене Мариинки во время ВЭФ 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» пройдет на Приморской сцене Мариинского театра во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба театра.
"11, 14 и 15 сентября на Приморской сцене Мариинского театра — премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В спектакле примут участие Симфонический оркестр и хор Приморской сцены, главные партии готовят ведущие солисты оперной труппы театра. Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков, также он встанет за пульт во всех премьерных показах оперы", — говорится в сообщении.
"Царская невеста" станет третьей оперой Николая Римского-Корсакова в репертуаре Приморской сцены Мариинского театра. Ранее в репертуар театра вошли «Сказка о царе Салтане» в постановке Дарьи Пантелеевой и «перенесенная» с исторической сцены Мариинского театра «Ночь перед Рождеством».
Четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке на базе ДВФУ. В этом году на нем ожидают не менее 7 тыс. человек.
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