Свердловская филармония поздравила столицу Урала

17 августа прославленные коллективы Свердловской филармонии оживили Главную площадь города музыкой гениальных мастеров. А как еще назвать композиторов, чьи мелодии живут на протяжении сотен лет? Среди гостей ежегодного концерта встречаются и постоянные слушатели и те, кто случайно оказался в нужное время, в нужном месте. Если вы ни разу не слышали оркестр на Главной площади, читайте эту статью.

Джузеппе Верди, Эдвард Григ, Арам Хачатурян и Поздравлять столицу Урала с Днем Города для филармонии стало доброй традицией. За несколько десятков лет концерт в середине августа превратился в событие, которое год от года ждут меломаны. Нынешнее выступление Уральского филармонического оркестра и Симфонического хора — еще одна музыкальная открытка ко дню рождения Екатеринбурга. И кто же подписал праздничную почтовую карточку? Композиторы, чьи сочинения любимы публикой всего мира: Жорж Бизе Георгий Свиридов . И пусть их автографы виртуальны, но мелодии часто красноречивее словесных пожеланий.

Исторически сложилось, что август — не самый теплый месяц на Урале. Благодаря концертам на открытом воздухе любители классики давно выработали иммунитет и к ветру, и к дождю. Летние музыкальные «прививки» сделали свое дело. И в этот раз публика тоже не спасовала перед ненастьем. Вообще-то, дождь лишь попугал горожан за полчаса до начала концерта, но во время выступлений зонтики уже не понадобились. И все-таки, что нужно для комфортного прослушивания музыки на свежем воздухе?

Проверьте прогноз погоды. Ожидается жаркий вечер? Вам повезло и единственное, что необходимо — прийти на концерт пораньше и занять места. Оркестр «переехал» с концертной площадки Исторического сквера на площадь 1905 года и организаторы установили перед сценой ряды стульев. Теперь можно опереться на спинку своего места и полностью расслабиться. Если же погода не радует, то обязательными реквизитами станут: теплый свитер, зонтик, дождевик и термос с горячим чаем. По настроению никаких предписаний нет, оно может быть абсолютно любым. Доказано, после прослушивания оркестра душевное состояние приходит в норму.

Приходите с детьми. Концерт УАФО может стать семейным праздником. Программу вечера составляют из произведений популярной классики, чтобы не дать скучать ни взрослым, ни детям. Мажорные тональности и зажигательные ритмы точно раззадорят маленьких слушателей. Вы бы видели, как малыши отплясывают под «Танец с саблями» Хачатуряна. Но есть и сочинения, способные утихомирить даже самых бойких ребят. В этом году я наблюдала, как дети, слушая адажио из балета «Спартак» , сладко спали. Да что дети? И родители туда же.

Будьте готовы к открытиям. Что я имею ввиду? На мероприятии каждый год присутствуют сотрудники филармонии, которые ответят на любые вопросы гостей, касательно абонементов и концертов нового сезона. Часто начинающие слушатели бояться покупать билеты на выступления просто потому, что не знают всей подоплеки. Чем примечателен коллектив или солист? Почему он исполняет определенные произведения и какой смысл заложил в эти сочинения композитор? Поверьте, в мире музыки еще много выдающихся личностей кроме Чайковского, Моцарта и Шопена. А помимо Дениса Мацуева есть и другие феноменальные, исключительные музыканты. Кстати, проверить эти тезисы легко сможете уже вначале сентября, на фестивале «Безумные дни». Об этом вы подробнее узнаете в следующем материале.

Конечно, новые впечатления могут ждать не только у стойки консультантов филармонии, но и непосредственно на сцене. Так, в минувший пятничный вечер настоящим открытием для меня стала вокалистка Вера Позолотина. Студентка пятого курса Уральской консерватории действительно матерски владеет голосом. Лауреат Шаляпинского конкурса и участница очного тура прослушиваний телепроекта «Большая опера» заворожила пением. Концертное исполнение арий требует от артистов большей собранности. Отсутствует сценический костюм, соответствующий тематике спектакля, да и декораций нет за спиной. Тем не менее, в образе Кармен молодая вокалистка была убедительна. Уверена, пройдет немного времени и для меломанов Екатеринбурга Позолотина будет дороже золота.