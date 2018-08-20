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Эмир Кустурица в Ялте представит новую музыкальную программу
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Эмир Кустурица в Ялте представит новую музыкальную программу 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица представит в Крыму свою новую музыкальную программу. Об этом сообщает РИА Новости.
Единственный концерт, который даст Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra, пройдет 22 августа в Ялте, в киноконцертном зале «Юбилейный».
"Представим новую программу в поддержку нашего альбома Corps Diplomatique. Он вышел в марте этого года. Исполним композиции Comandante, Cerveza и многие другие. Кстати, недавно исполнилось 20 лет фильму «Черная кошка, белый кот», поэтому хиты из этой ленты тоже обязательно будут звучать", — рассказал Кустурица.
Музыкант отметил, что решил снова выступить в Крыму, «так как в прошлом году был очень теплый прием публики».
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