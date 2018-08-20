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Israel Hayom (Израиль): Новый успех израильской победительницы «Евровидения»
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Israel Hayom (Израиль): Новый успех израильской победительницы «Евровидения» 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Обозреватель по вопросам культуры издания Israel Hayom Эран Свиса пишет о беспрецедентом успехе молодой израильской певицы, победительницы конкурса «Евровидение», Нетты Барзилай на американском музыкальном Олимпе.
Три месяца спустя после своей победы на европейском песенном конкурсе Нетта Барзилай с принесшей ей успех композицией «Игрушка» добилась невероятного успеха в США. В конце минувшей недели песня «Игрушка» вышла на первое место официального хит-парада американского еженедельника «Биллборд» (Billboard dance club songs). Израильская исполнительница опередила таких звезд, как Энрике Иглесиас, Сия, группа U2. Нетта Барзилай стала первой в истории израильской певицей, занявшей первое место в престижном хит-параде в США.
В последние месяцы Нетта Барзилай активно занята продвижением своей песни в разных странах мира. Она выступила во многих европейских странах, в телевизионных программах, она дала многочисленные интервью зарубежным газетам и телеканалам. Ее песня получила более миллиона просмотров на сайте Ютуб, став таким образом самой прослушиваемой песней в истории «Евровидения». Композиция «Игрушка» стала также самой продаваемой песней года в интернет-системе для скачивания музыки — айТьюнс.
В беседе с журналистом «Исраэль хайом» Нетта Барзилай сказала, что эта ошеломительная новость застала ее именно в США — во время ее выступлений в Нью-Йорке. «Я сошла с трапа и получила сообщение об этом, как только открыла телефон, — сказала израильская исполнительница. — Это невероятное утро, американская компания Би-Эм-Джи сообщила мне о столь значительном достижении — ведь речь идет о хит-параде журнала „Биллборд“. Меня переполняют чувства. Это фантастический год».
Благодаря победе Нетты Барзилай на конкурсе в Лиссабоне, «Евровидение-2019» состоится в Израиле. Пока неясно, в каком городе пройдет состязание — это будет либо Иерусалим, либо Тель-Авив.
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