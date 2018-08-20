Хор Турецкого и 7 тысяч студентов споют Gaudeamus в Новосибирске

«Восьмого сентября 2018 года Новосибирск в очередной раз присоединится к Всероссийской акции „Парад российского студенчества“, — сообщили VN.ru в региональном министерстве культуры. — По центральным улицам города пройдут колонны студентов новосибирских вузов. В 18 часов старт параду будет дан на площади Пименова. Финальной точкой станет площадь имени Ленина, где состоится грандиозный концерт с участием студенческих коллективов и торжественное посвящение первокурсников в студенты».

Под руководством народного артиста России Михаила Турецкого Хор Турецкого и более 7 тысяч первокурсников исполнят Гимн студентов Gaudeamus (Гаудеамус). Мероприятие станет самым многочисленным исполнением студенческого гимна в России. Совместное исполнение гимна даст начало основному концерту Хора Турецкого «Праздник Песни», организованного НОВАТом и правительством Новосибирской области.

За 2015-2017 годы общероссийская программа открытых концертов «Праздник Песни» прошла в 35 городах России, а также в 15 городах Казахстана, собрав более 3,5 млн участников. Концерт начнется в 20 часов. Артисты вместе со зрителями исполнят народные песни, песни из кинофильмов и известные хиты. Завершится «Народное караоке» исполнением Гимна России и большим праздничным фейерверком.