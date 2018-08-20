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Джанет Джексон выпустила новый клип
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Джанет Джексон выпустила новый клип 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Американская певица Джанет Джексон поделилась клипом на композицию «Made For Now», записанную совместно с пуэрториканским исполнителем Daddy Yankee. Представленный сингл стал первой работой звезды за последние три года. Релиз последней на данный момент пластинки певицы состоялся в 2015 году.
Помимо музыкальных исполнителей в съемках клипа приняли участие танцоры из Ганы, Нигерии и Тринидада. Режиссером выступил известный клипмейкер Дейв Майерс, работавший ранее с Кендриком Ламаром, SZA, Арианой Гранде, Пинк и Мисси Эллиотт.
Напомним, одиннадцатый студийный альбом «Unbreakable» Джанет Джексон выпустила в октябре 2015 года. После выхода пластинки, получившей положительные отзывы музыкальных критиков, певица взяла паузу в карьере, посвятив время семье. В январе 2017 года у Джанет и катарского бизнесмена Виссама аль-Мана родился сын Исса. Спустя несколько месяцев после появления первенца супруги приняли решение развестись.
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