Барды спели под гитару в Линево

Торжественное открытие «Золотой осени» состоялось на сцене в парке развлечений и отдыха рабочего поселка Линево. Концерт метров бардовского движения, почетных гостей фестиваля, пришли послушать не только линевцы, но и гости. После концерта на сцене в палаточном городке у большого костра продолжились выступления всех желающих, под гитарный перебор звучали разные песни.

На следующий день фестиваля более 300 участников состязались в 11 номинациях, таких, как «Автор-исполнитель», «Поэт из народа», «Ансамбль», «Народное творчество», «Играй, гармонь», «Автор-исполнитель» эстрадного и бардовского направлений и многие другие. На фестиваль приезжают как профессиональные музыканты и солисты, так и любители. Помимо взрослых участвовали дети, для них созданы отдельные номинации. Для всех желающих проводились творческие и поэтические мастер-классы.

Я с удовольствием приезжаю на «Золотую осень» уже много лет, — рассказала VN.ru автор-исполнитель Ирина Орищенко из Горно-Алтайска, — мы заказываем хорошую погоду, встречу со старыми друзьями и возможность услышать новые песни. «Золотая осень» дает возможность окунуться в творческую атмосферу, которой очень не хватает в нашей повседневной жизни. Я так люблю, когда во время выступлений зрители включаются, подпевают. Хочется, чтобы они не только послушали, но и заболели песней, чтобы после концерта она звучала у них в душе».

«Я хочу, чтобы люди ушли с фестиваля с желанием творить, желанием любить, общаться друг с другом», — высказал пожелание идейный вдохновитель фестиваля, председатель совета депутатов Искитимского района Александр Рукас.