Новосибирских студентов поздравит Хор Турецкого

Под руководством народного артиста России Михаила Турецкого Хор Турецкого из более 7 тысяч первокурсников исполнят Гимн студентов Gaudeamus (Гаудеамус). Мероприятие станет самым многочисленным исполнением студенческого гимна в России.

Совместное исполнение гимна даст начало основному концерту Хора Турецкого «Праздник Песни», организованного НОВАТом и Правительством Новосибирской области.

За 2015-2017 годы общероссийская программа открытых концертов «Праздник Песни» прошла в 35-ти городах России, а также в 15-ти городах Казахстана, собрав более 3,5 млн участников. Концерт начнется в 20 часов. Артисты вместе со зрителями исполнят народные песни, песни из кинофильмов и известные хиты. Завершится «Народное караоке» исполнением Гимна России и большим праздничным фейерверком.