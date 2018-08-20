Лауреаты всероссийских конкурсов выступят перед гостями форума «Армия-2018»

В составе коллектива — ветераны боевых действий, выступавшие во многих горячих точках Афганистана и Чечни. В репертуаре ансамбля более 100 песен собственного сочинения.

Лауреаты всероссийских конкурсов авторской песни «Офицерское трио» выступят перед гостями международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет в Екатеринбурге.

В составе коллектива — ветераны боевых действий, выступавшие во многих горячих точках Афганистана и Чечни. В репертуаре ансамбля более 100 песен собственного сочинения лирического, философского, патриотического и юмористического характера.

Также на сцену форума выйдут победители окружного фестиваля армейской песни «Когда поют солдаты» в номинации «Дуэт» — солистки ансамбля дома офицеров ЦВО Елена Шульгина Ольга Овчинникова . С 2015 года девушки выступают в российских воинских частях, были в Таджикистане, Киргизии, летали и в составе культурной миссии в Сирию. Сочетание сопрано Ольги и альта Елены дает новое звучание классическим и патриотическим композициям. В репертуаре исполнительниц такие произведения, как «Желаю тебе земля моя», «Россия», «Цыганский романс» и другие.

Кроме того, перед гостями форума выступит новый вокальный проект Дома офицеров, квартет «Sample», который работает в разных направлениях от эстрады до оперетты.

С танцевальными программами выступят два коллектива: народный ансамбль танца им. Поличкина и студия современной хореографии «Лаборатория танцев».