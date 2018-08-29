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В России пройдет один из турниров Warface с рекордным призовым фондом в 12,5 млн рублей
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В России пройдет один из турниров Warface с рекордным призовым фондом в 12,5 млн рублей 

ТАСС + ещё 8 29 августа 2018
Фото: Игромания.ру
В России 2 сентября в рамках киберспортивных турниров Warface 2018-2019 пройдет финал турнира-компендиума K. I. W. I.
Мероприятие состоится на фестивале игровой культуры Warfest, сообщили ТАСС в игровом подразделении Mail.ru Group.
Призовой фонд состязания составляет более 12,5 млн рублей, что является абсолютным рекордом турниров Warface.
"Приз разыграют финалисты Challenge League, сильнейшие команды Pro League, а также победители отборочных этапов турнира в режиме «Мясорубка», — говорится в сообщении.
Warface — популярный онлайн-шутер производства студии Сrytek. Издателем и локализатором выступает Mail.Ru Group. На данный момент в Warface зарегистрировано более 59 млн пользователей по всему миру. По игре регулярно проходят киберспортивные турниры с денежным призовым фондом, только в 2016 и 2017 годах было проведено более 50 состязаний.
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