Музыкальный спектакль «Синяя птица»

В пьесе М. Метерлинка синяя птица — это символ счастья. Именно ее идут искать герои спектакля Московского детского театра эстрады — брат и сестра Тильтиль и Митиль. С собой они зовут не только верных друзей, но и всех зрителей. Вместе им предстоит найти ответы на важные жизненные вопросы, а также вспомнить о таких чувствах, как любовь, забота, добро и взаимопонимание.

«Синяя птица» — это культовая пьеса Мориса Метерлинка для детей и юношества. Однако в Московском детском театре эстрады она звучит свежо и современно, благодаря музыкальному материалу, написанному композитором В. Овсянниковым и поэтом М. Михайловым. Маленькие и взрослые зрители смогут прочитать это произведение на новом языке — языке музыки.