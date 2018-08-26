Музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» собрал шесть тысяч зрителей

Фестиваль «Ruskeala Symphony» в горном парке «Рускеала» проходил в течение двух дней — 24 и 25 августа. Интерес к празднику музыки был огромным и превзошел ожидания организаторов, за два дня его гостями стали около 6000 человек, сообщило Министерство культуры Республики Карелия. Музыкальный фестиваль в Рускеале появился в прошлом году. Это событие стало явлением в культурной и туристской жизни России и сразу же вошло в топ-15 региональных событий страны. В этом году фестиваль приобрел статус международного.

Программа «Ruskeala Symphony» оказалась интересна публике с самыми разными вкусами и самой разной музыкальной подготовкой. Место в программе фестиваля нашлось и классической музыке, и современным композициям в классической обработке, и джазу, и даже художественному слову.

В день фестиваля, 24 августа, в красивейших декорациях мраморных карьеров, созданных природой и руками человека и привлекающих каждый год сотни тысяч туристов, исполнялись рок-хиты в классическом звучании, классические сочинения в современных обработках, а также музыка из компьютерных игр. Все это музыкальное разнообразие представил Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением Алексея Ньяги. А ранее, еще до официального открытия фестиваля, прямо над водой Большого мраморного каньона солисты Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии исполняли музыку эпохи барокко и классицизма. Программа второго дня фестиваля стала еще более насыщенной и протяженной.

Его открыл ансамбль «Карелия Брасс» своим «Музыкальным калейдоскопом» — джазовыми композициями, оригинальными сочинениями и классической музыкой для медных духовых инструментов. Актер Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, Народный артист России Евгений Князев и Струнный квартет Карельской государственной филармонии представили программу «Казанова» — моноспектакль по пьесе М. Цветаевой «Феникс». Чтение цветаевских поэтических строк в сопровождении романтической музыки заставило слушателей замереть, несмотря на усилившийся дождь. Как признался Евгений Князев на пресс-конференции, он «думал, что все разойдутся, но все сидели и слушали», а об опыте выступления в Рускеале сказал: «Я благодарен, что удалось с этим соприкоснуться».

В Рускеале слушатели смогли погрузиться в совершенно особый мир китайской музыки. В программе «Песни шелковых свитков» выступила солистка первого ранга Китайской Народной Республики сопрано Юй Лихун, один из самых узнаваемых голосов Поднебесной, и две молодые исполнительницы народного китайского пения Чжан Тинтин и Тао Ин. И эта программа внутри большой программы музыкального фестиваля тоже получилась международной, она прошла с участием заслуженной артистки Республики Карелия Диляры Дмитриевой (фортепиано).

Совсем другую музыку с другого конца света подарил гостям фестиваля вместе с ансамблем «Companeros» вокалист из Аргентины Мартина Альварадо — признанный во всем мире мастер исполнения аргентинского танго.