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Музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» собрал шесть тысяч зрителей
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Музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» собрал шесть тысяч зрителей 

Карельские вести + ещё 8 26 августа 2018
Фото: Карельские вести
Фестиваль «Ruskeala Symphony» в горном парке «Рускеала» проходил в течение двух дней — 24 и 25 августа. Интерес к празднику музыки был огромным и превзошел ожидания организаторов, за два дня его гостями стали около 6000 человек, сообщило Министерство культуры Республики Карелия. Музыкальный фестиваль в Рускеале появился в прошлом году. Это событие стало явлением в культурной и туристской жизни России и сразу же вошло в топ-15 региональных событий страны. В этом году фестиваль приобрел статус международного.
Программа «Ruskeala Symphony» оказалась интересна публике с самыми разными вкусами и самой разной музыкальной подготовкой. Место в программе фестиваля нашлось и классической музыке, и современным композициям в классической обработке, и джазу, и даже художественному слову.
В день фестиваля, 24 августа, в красивейших декорациях мраморных карьеров, созданных природой и руками человека и привлекающих каждый год сотни тысяч туристов, исполнялись рок-хиты в классическом звучании, классические сочинения в современных обработках, а также музыка из компьютерных игр. Все это музыкальное разнообразие представил Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением Алексея Ньяги. А ранее, еще до официального открытия фестиваля, прямо над водой Большого мраморного каньона солисты Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии исполняли музыку эпохи барокко и классицизма. Программа второго дня фестиваля стала еще более насыщенной и протяженной.
Его открыл ансамбль «Карелия Брасс» своим «Музыкальным калейдоскопом» — джазовыми композициями, оригинальными сочинениями и классической музыкой для медных духовых инструментов. Актер Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова, Народный артист России Евгений Князев и Струнный квартет Карельской государственной филармонии представили программу «Казанова» — моноспектакль по пьесе М. Цветаевой «Феникс». Чтение цветаевских поэтических строк в сопровождении романтической музыки заставило слушателей замереть, несмотря на усилившийся дождь. Как признался Евгений Князев на пресс-конференции, он «думал, что все разойдутся, но все сидели и слушали», а об опыте выступления в Рускеале сказал: «Я благодарен, что удалось с этим соприкоснуться».
В Рускеале слушатели смогли погрузиться в совершенно особый мир китайской музыки. В программе «Песни шелковых свитков» выступила солистка первого ранга Китайской Народной Республики сопрано Юй Лихун, один из самых узнаваемых голосов Поднебесной, и две молодые исполнительницы народного китайского пения Чжан Тинтин и Тао Ин. И эта программа внутри большой программы музыкального фестиваля тоже получилась международной, она прошла с участием заслуженной артистки Республики Карелия Диляры Дмитриевой (фортепиано).
Совсем другую музыку с другого конца света подарил гостям фестиваля вместе с ансамблем «Companeros» вокалист из Аргентины Мартина Альварадо — признанный во всем мире мастер исполнения аргентинского танго.
Программа первого фестиваля Ruskeala Symphony называлась «Итальянская ночь», и эту традицию тематического большого концерта решено было продолжить. На сей раз выбор пал на другую великую музыкальную страну, и в Итальянском карьере зазвучала «Французская ночь». Шедевры оперной классики французских композиторов исполнил солист Большого театра, Московского театра «Новая опера» баритон Василий Ладюк, солистка Московского театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра меццо-сопрано Полина Шамаева и, пожалуй, самый известный трубач в мире, которого называют «Паганини трубы» Сергей Накаряков (Франция). Завершился фестиваль — также по сложившейся традиции — фейерверком. По материалам: ptzgovorit.ru
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