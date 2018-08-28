Ещё
В Уфе пройдет фестиваль молодых музыкантов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Уфе пройдет фестиваль молодых музыкантов 

Собака.ru + ещё 7 28 августа 2018
Фото: Собака.ru
«Джинсовый сентябрь» отгремит на сцене впервые за десять лет. Руководство лайфстайл-центра «Башкирия» решило возродить музыкальный фестиваль, который ежегодно проводился с конца девяностых по начало двухтысячных в Уфе. «Джинсовый сентябрь» устраивали в первый осенний месяц. На сцене собирались молодые городские музыкальные коллективы и исполнители. «Прошло десять лет и время не стоит на месте, выросло новое поколение музыкантов, желающих взять свое. Два дня, 8 и 9 сентября, на сцене можно будет услышать авторские проекты 13 уфимских групп и приглашенных хедлайнеров», — рассказали в руководстве лайфстайл центра. Хедлайнеров, кстати, всего двое: группа «Мерри» из Екатеринбурга и коллектив «Ледокол Пушкин» из Казани. Фестиваль будет бесплатным.
Собака.ru: последние новости
Башкирскую группу номинировали на всероссийскую премию «Стереотипы будущего» День русской музыки в Петербурге отметят бесплатными классическими концертами Куряне сыграют в Кинолигу за 60 секунд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение