В Красноярске прошел концерт памяти Хворостовского

Голоса оперных звезд разносятся над Енисеем. В Красноярске концерт памяти Дмитрия Хворостовского дали его друзья и коллеги. Все собранные деньги пойдут на благотворительность.

Все выглядит также как в те дни, когда Дмитрий Хворостовский давал концерт на своей малой родине. Крупнейшая площадь Красноярска перед зданием филармонии переполнена. Тысячи поклонников. На этот раз они пришли, чтобы вспомнить своего знаменитого земляка.

В родном городе Хворостовского поют его друзья. Зрители не забудут их совместное исполнение «Подмосковных вечеров» Хиблой Герзмавой. «Такое счастье, что я и все мои друзья жили в то время, когда жил и пел Дима. Мы его очень любим, любим его голос, его тембр необыкновенный», — говорит певица.

Выступление было специально организовано на уличной сцене. Все для того, чтобы оперу могли услышать как можно больше зрителей. Вход бесплатный, но на большом экране те, ради кого поют артисты. Больные дети, которым нужна помощь добрых людей.

Идея таких концертов принадлежит Дмитрию Хворостовскому. Оперные звезды первой величины выступают бесплатно, а все собранные деньги идут на благотворительность. Хворостовский успел организовать три таких выступления. Дело сейчас продолжают друзья и родственники.

Деньги собирают на благотворительной распродаже и при помощи СМС. Таким способом Хворостовский вместе с друзьями уже смог собрать средства на лечение двух сотен детей. Фонд, который носит имя певца, сейчас возглавляет вдова мастера. «Это мне помогает. Я хочу продолжать дело, которое начал Дима. И это только начало, мы хотим каждый год проводить такие концерты», — говорит Флоранс Илли-Хворостовская, вдова певца.

Голоса оперных звезд разносятся над Енисеем. Рядом концертный зал, в котором Дмитрий Хворостовский дал свой последний концерт. Атмосфера торжественная, величественная и одновременно печальная. За всем, что происходит на сцене, тысячи глаз следят как завороженные. «У меня нет слов! Отлично! Я так рад, что попал сюда, тем более это в память о нашем земляке Дмитрии Хворостовском», — говорит зритель по имени Евгений.

Такие благотворительные концерты оперные звезды современности готовы давать каждый год в разных городах России. В плотных гастрольных графиках есть день, когда они собираются вместе и поют для того, чтобы исполнить мечту своего друга, — помочь тем, кому это необходимо.