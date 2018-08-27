Оркестр Мариинского театра исполнил произведения Стравинского на фестивале в Стокгольме

Фестиваль проходит уже в 16-й раз, и каждый раз в программе — известный коллектив из Петербурга. «Петербург и Стокгольм связывают очень крепкие культурные связи, — рассказал корреспондент ТАСС Гергиев. — Во многом эти связи держатся на дружбе коллективов. В Швеции побывала и наша оперная труппа, мы исполнили множество симфонических программ, выступали двумя и тремя оркестрами вместе».

Как отметил Гергиев, за эти годы фестиваль «не просто выжил», но еще и утвердил себя. «Он пользуется заслуженным уважением коллективов стран Балтийского моря, а это большая честь. За эти 16 визитов мы показали огромный и очень разнообразный „парад“ произведений. Как правило, русской музыки, но и не только, мы предлагаем интересные программы. Это доставляет удовольствие и нам, и публика нас очень хорошо знает», — пояснил дирижер.

По его словам, сегодняшняя программа, «была выбрана по принципу контраста». «Мы здесь играли и Вагнера, естественно, Чайковского, Шостаковича, и вот дошла очередь до Стравинского с Римским-Корсаковым. Дело в том, что это учитель и ученик, Римский-Корсаков не только блестящий композитор, но еще и блестящий, совершенно выдающийся педагог, петербургская школа ему очень многим обязана. У него было много талантливых учеников, но ярчайшим среди них стал Игорь Федорович Стравинский», — отметил Гергиев.

"Об этом концерте я договаривался еще три года назад. Стравинский — один из величайших композиторов прошлого века, а оркестр Мариинского театра так великолепно его исполняет. Это вообще замечательный коллектив, необыкновенно трудолюбивый и талантливый", — рассказал директор фестиваля и один из его основателей Микаэль Тиден.

Фестиваль Балтийского моря

Ежегодный фестиваль Балтийского моря на этот раз проходит в Стокгольме с 22 августа по 1 сентября. Фестиваль, который является совместным проектом Гергиева и финского дирижера Эсы-Пекки Салонена, а также бывшего директора концертного зала Бервальдхаллен Микаэля Тидена, проводится в Стокгольме с 2003 года. «Число людей, которые слушают классическую музыку, велико, как никогда. Мы идем в правильном направлении», — считает Салонен.

На фестивале этого года много современной музыки, интересных концертов с оркестрами и хорами балтийских стран. Один из пунктов программы — концертная версия новой оперы «Осенняя соната» композитора Себастиана Фагерлунда, либретто которой написано по сценарию одноименной киноленты легендарного режиссера Ингмара Бергмана. Исполнят произведение музыканты Финской национальной оперы.