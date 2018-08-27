88-й сезон откроется 7 сентября оперой «Кармен». С 19 по 28 октября пройдет традиционный фестиваль балетного искусства имени Аллы Шелест, на который приедут звезды столичных театров. С 16 по 25 ноября любителей оперы ждет фестиваль, который будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини и закроется первой оперной премьерой сезона — одноактной оперой «Джанни Скикки». Первая балетная премьера намечена на декабрь — это детский балет «Чиполлино» в постановке Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна.
В 2019 году в Самаре пройдет мировая премьера балета «Три маски короля» Юрия Смекалова на музыку современного петербургского композитора Михаила Крылова и премьера оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».
Балетная труппа театра пополнилась артистами из Панамы, Гонконга и Беларуси. Оперную труппу подкрепят участники молодежной программы, которую Евгений Хохлов запустил в прошлом сезоне.